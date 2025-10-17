Путін розлютив Трампа "історичною лекцією" під час зустрічі на Алясці — FT

Під час зустрічі на Алясці у серпні 2025 року, очільник Росії Путін влаштував президенту США Трампу "історичну лекцію", щоб довести "претензії" Росії на Україну. Це розлютило Трампа.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, під час зустрічі у закритому форматі Путін одразу відхилив пропозицію США щодо послаблення санкцій та припинення вогню, наполягаючи на тому, що війна закінчиться лише за умови капітуляції України та віддачі більшої частини території Донецької та Луганської областей.

Також Путін "прочитав" президенту Трампу "історичну лекцію", в якій згадував українських історичних володарів часів Русі Рюрика та Ярослава Володимировича Мудрого, а також гетьмана Богдана Хмельницького. Так Путін намагався довести Трампу що Росія нібито має "історичні претензії" на Україну та що Україна начебто є однією нацією з РФ, адже Росія вважає Русь своєю історичною державою.

Це розлютило Трампа, повідомили джерела Financial Times. Трамп "погрожував" Путіну залишити зустріч і в певний момент перервав її та скасував ланч, під час якого делегації планували обговорити економічну співпрацю між Росією та США.

Джерела видання в Білому домі назвали зустріч Путіна та Трампа на Алясці "продуктивною". Та в адміністрації Трампа розглядають будь-яку можливість краще зрозуміти позицію Росії як "корисну", повідомили співрозмовники FT.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін і Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".