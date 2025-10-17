Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками енергетичних компаній США та американським міністром енергетики Крісом Райтом. Вони обговорили співпрацю між Україною та США у сфері енергетики.

Про це йдеться у повідомленні президента на офіційному сайті.

Зеленський повідомив, що Кріс Райт запевнив його у підтримці України та зазначив, що США допоможуть усім необхідним для стійкості української енергосистеми, зокрема, перед початком зими.

"Для нас важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні", — сказав президент.

Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що США зацікавлені у збільшенні присутності американського бізнесу в Україні.

Під час зустрічі з представниками енергетичних компаній США президент обговорив нагальні потреби України в енергетичному секторі та плани на майбутні проєкти. "Є конкретні проєкти, які можуть дати більше можливостей обом нашим країнам", — наголосив під час зустрічі президент.

"Основний фокус зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Ішлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти", — повідомив Зеленський про деталі зустрічі з представниками енергетичних компаній.

Президент України Володимир Зеленський (на фото немає) зустрічається з представниками енергетичних компаній США, 17 жовтня 2025 рік. Офіс президента України

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня.Тоді Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.