Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе скасував заплановану зустріч з головою ОБСЄ та міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, яка зараз перебуває у Грузії. Причина — присутність посадовиці в антиурядових мітингах.

Про це йдеться в офіційній заяві грузинського уряду 15 жовтня.

"Вчора, через участь у незаконному мітингу та неправдиві заяви, прем’єр-міністр скасував заплановану зустріч з міністеркою закордонних справ Фінляндії", – йдеться у повідомленні.

Там не пояснили, чому акція на проспекті Руставелі, яка триває щодня з 28 листопада 2024 року, вважається "незаконним мітингом".

14 жовтня Еліна Валтонен відвідала Тбілісі у межах регіонального турне. Вона провела зустріч із міністеркою закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі, де висловила занепокоєння затриманнями політичних опонентів та активістів, а також зустрілася з представниками громадянського суспільства.

Того ж дня Валтонен відвідала акції протесту біля парламенту, де поспілкувалася з учасниками. У соцмережі X вона опублікувала відео з проспекту Руставелі та заявила, що мирні демонстранти мають право на демократію, свободу вираження та основні права людини.

Протести в Тбілісі тривають на тлі ініціатив провладної партії "Грузинська мрія" посилити законодавство щодо мітингів, зокрема запровадити кримінальну відповідальність за порушення правил їх проведення. Раніше прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які блокують проспект Руставелі, "отримають відповідь" від влади.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.