Прем'єр-міністр Франції Лекорню пережив два вотуми недовіри в парламенті

Перепризначений прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пережив два послідовні голосування щодо недовіри в Національних зборах 16 жовтня.

Про це повідомляють французький суспільний мовник Franceinfo та телеканал France24.

Уряд Франції на чолі з прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню зберіг повноваження після двох невдалих голосувань за вотум недовіри у парламенті.

Першу пропозицію від лівих партій про відставку уряду підтримав 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів. Другий вотум, ініційований ультраправою партією "Національне об’єднання" на чолі з Марін Ле Пен, здобув ще меншу підтримку — 144 голоси "за".

Як повідомляє France24, тепер головним викликом для прем'єра Лекорню стане ухвалення державного бюджету в умовах політично роздробленого парламенту.

Що цьому передувало

6 жовтня 2025 року премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку. Причиною стала критика опонентів. Він пробув на посаді премʼєра менш як місяць, після призначення 9 вересня. Тоді у відставку пішов його попередник — Франсуа Байру.

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв її, проте 10 жовтня він знову призначив Лекорню премʼєр-міністром. Рішення ухвалили після консультацій, які тривали впродовж кількох днів.

11 жовтня перепризначений глава уряду пояснив, що головна мета його призначення — ухвалення бюджету Франції на 2026 рік. Лекорню також повідомив, що "не тримається за посаду" та "сподівається, що не буде проблемою".

Згодом Макрон заявив, що у разі оголошення недовіри уряду Себастьєну Лекорню він не призначатиме нового премʼєра, а розпустить парламент, передає Rfi.