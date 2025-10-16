Зеленський призначив Ольгу Решетилову першою військовою омбудсманкою

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовою омбудсманкою.

Про це повідомили на сайті президента 16 жовтня.

Вона розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня 2025 року, а також затвердив положення про нього.

"Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців", – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Іншим указом Зеленський звільнив Решетилову з посади уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Що передувало

У вересні 2023 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час представлення у парламенті внутрішнього плану стійкості України президент Володимир Зеленський заявляв, що Міноборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Ним тоді стала Ольга Решетилова.