Зеленський доручив призначити військового омбудсмана найближчим часом

Міністерство оборони та військове командування найближчим часом мають призначити військового омбудсмана, який буде опікуватися проблемами порушенням прав українських військових.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, представляючи план стійкості України у Верховній раді.

”Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового омбудсмана — особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства, і я чекаю цього найближчим часом”, — сказав президент.

Він наголосив, що всередині Сил оборони “потрібні конфіденційні можливості для наших воїнів вирішувати проблеми, що виникають через порушення прав”.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у вересні 2023 року анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України.

Він складається з 10 пунктів.