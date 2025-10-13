Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що дебати щодо 19-го пакету санкцій проти РФ тривають. Проте, за її словами, Євросоюз намагається досягти результату щодо чергових антиросійських обмежень до саміту, який відбудеться вже наступного тижня.

Про це вона сказала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 13 жовтня.

"Ви знаєте, це вже 19-й пакет санкцій, і кожного разу ми постаємо перед труднощами, тому що ми (ЄС — ред.) – це 27 держав-членів і 27 різних демократій. Так що дебати тривають. Ми намагаємося отримати результат до європейського саміту, який відбудеться наступного тижня", — розповіла дипломатка.

Але, за її словами, навіть якщо блок не зможе досягти результату наступного тижня — то "робота триватиме".

"І я позитивно налаштована, що зрештою ми отримаємо результат і рішення", – додала очільниця європейської дипломатії.

23-24 жовтня у Брюсселі відбудеться саміт Європейської Ради.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську нафту через трубопровід "Дружба".

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.