Адміністрація президента США Дональда Трампа планує виділити 500 мільйонів доларів для місцевої влади, щоб за ці кошти розгорнути протидію дронам на час Чемпіонату світу з футболу.

Про це в коментарі виданню Politico сказав Ендрю Джуліані, директор Робочої групи Білого дому з питань Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

У 2026 році ЧС з футболу приймають США, Мексика та Канада. Американських міст, які прийматимуть матчі, лише 11, але гроші підуть і на протидію дронам в період святкування 250-ї річниці США та проведення Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Антидронові заходи профінансують з коштів, виділених Міністерству внутрішньої безпеки в межах закону Трампа One Big Beautiful Bill ("Один великий прекрасний законопроєкт"). Нагадаємо, цей закон ухвалили й підписав президент у липні. Це вважається ключовою ініціативою адміністрації Трампа, яка включає масштабні податкові пільги, скорочення соціальних програм, збільшення видатків на оборону та підвищення стелі державного боргу.

Джуліані називає ЧС приводом, аби діяти невідкладно. "Кожен штат отримає певну мінімальну суму, незалежно від того, чи приймає він матчі Чемпіонату світу або заходи America 250", — додав він.

Дрони стали "ключовою частиною" планування робочої групи Білого дому, сказав також Ендрю Джуліані. А головний офіцер безпеки ФІФА визначив дрони як найбільшу проблему безпеки для чемпіонату.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли у повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та теж аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією; над військовою базою у Франції.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів. 2 жовтня ввечері призупинили польоти в аеропорту Мюнхена через те, що помітили дрони.