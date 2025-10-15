В Естонії громадян навчатимуть керувати дронами: що відомо

Міністерство оборони Естонії разом з Оборонною лігою та організацією HK Unicorn Squad MTÜ 14 жовтня уклали меморандум про взаєморозуміння. Його мета — підвищення обізнаності та вмінь у керуванні дронами серед населення.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства країни.

"Технології дронів є важливим компонентом майбутньої війни, ми вже бачимо це сьогодні в Україні. Нещодавно ми розпочали навчання з використання дронів у перших естонських середніх школах. Підписання цього меморандуму робить ще один крок уперед — тепер ми почнемо навчати й дорослих. Цим ми даємо громадянам можливість розвиватися в галузі технологій та робити свій внесок у широку національну оборону Естонії", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, з метою популяризації знань про використання безпілотних літальних апаратів, Ліга оборони Естонії та HK Unicorn Squad MTÜ пропонуватимуть базове навчання для всіх, хто цікавиться цією темою, у рамках програми "Kuri Kotkas".

"Естонці зацікавлені в розвитку своїх навичок роботи з дронами, але не знають, з чого почати. Kuri Kotkas — це навчальна програма, розроблена в першу чергу для початківців. Завдяки практичним льотним вправам ви дізнаєтеся основи використання дронів у військовому контексті", — сказав засновник HK Unicorn Squad Тааві Котка.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.