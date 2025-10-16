Літак міністра оборони США здійснив позапланову посадку

Літак міністра оборони США Піта Гегсета здійснив екстрену посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі.

Про це на платформі Х повідомив речник Пентагону Шон Парнелл.

"На шляху до США після зустрічі міністрів оборони країн НАТО літак міністра оборони Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака", — пояснює спікер американського оборонного відомства.

Літак, за словами Парнела, приземлився відповідно до стандартних процедур. Всі пасажири, з Гегсетом включно, перебували у безпеці.

Через 15 хвилин Парнелл написав наступний пост: "Все добре. Слава Богу. Продовжуйте місію!"

15 жовтня 2025 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бльгія) відбулася зустріч міністрів оборони країн Альянсу під головуванням генерального секретаря Марка Рютте. Серед інших тем обговорювали програму закупівлі американської зброї для Києва (PURL), імовірне постачання ракет Tomahawk до України та тиск на Росію через її продовження війни.

Інші випадки з літаками топполітиків

18 вересня вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією позапланово посадили через гідравлічну проблему. Подружжя поверталося з Великої Британії, де перебували з дводенним державним візитом.

1 вересня літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS розцінено як російську операцію.