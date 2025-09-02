Рютте прокоментував збій GPS у літаку фон дер Ляєн

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "дуже серйозно" ставиться до перешкод GPS після інциденту з навігацією літака, у якому перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це він сказав у вівторок, 2 вересня, під час візиту до Люксембурга, передає. Sky News.

За словами генсека, НАТО "дуже серйозно" ставиться до перешкод GPS. Він наголосив, що Альянс працює "день і ніч", щоб переконатися, що "вони (зловмисники) не зроблять цього знову".

"Це питання сприймається дуже серйозно. Саме тому НАТО посилює свої зусилля у сфері гібридних та кіберзагроз тощо. Ми домовилися про політику, яка дозволить нам бути більш ефективними в цій сфері", – сказав Рютте.

Він наголосив, що це інцидент, який "має величезний вплив".

1 вересня літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS розцінено як російську операцію.