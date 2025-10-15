Завітає в Конгрес США: стала відома програма візиту Зеленського у Вашингтон

На четвер, 16 жовтня, у президента України Володимира Зеленського заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями в США та візит у Конгрес.

Про це дізналася кореспондентка Суспільного.

"На четвер заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями. До зустрічі із президентом США [Дональдом Трампом] Зеленський матиме зустрічі у Конгресі. Також очікується зустріч з українськими журналістами", — повідомили наші джерела.

Водночас поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського із Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уночі 16 жовтня (за київським часом) повідомив про свою зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо і назвав її ключовою. Ще на зустрічі були присутні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського 17 жовтня

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Уже сьогодні, 15 жовтня, Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.