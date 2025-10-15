Сенат США знову відхилив законопроєкт про фінансування уряду

Сенат Конгресу США дев’ятий раз за останні тижні відхилив запропонований республіканцями законопроєкт щодо фінансування роботи федерального уряду, який наразі частково зупинений.

Про це повідомляє телеканал C-SPAN.

Під час процедурного голосування документ підтримали 51 сенатор, 44 висловилися проти. Для схвалення необхідно щонайменше 60 голосів. Раніше Сенат також відхиляв кілька аналогічних законопроєктів, внесених демократами.

14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.