У "Дії" відновили роботу послуг із перереєстрації авто та заміни техпаспорта

У застосунку "Дія" відновили роботу двох водійських послуг — перереєстрації автомобіля та зміни техпаспорта.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Зазначається, що послуги були тимчасово недоступні через зміну вартості бланків. Після оновлення систем сервісними центрами МВС, відповідно до нових тарифів, функціонал знову запрацював у застосунку.

"Зараз усе працює в Дії — замовляйте заміну техпаспорта чи перереєстрацію авто в застосунку. Територіальний сервісний центр МВС опрацює заяви, а Укрпошта доставить документи й номерні знаки у відділення чи просто до дверей", — додали в "Дії".

Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет міністрів дав "зелене світло" на запуск нових водійських послуг у застосунку "Дія". Зокрема, українці зможуть через "Дію" залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а згодом закріплювати їх за новим авто.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у "Дії" з'явиться послуга із заміни технічного паспорта автомобіля. Наразі розробники тестують цей новий сервіс.

Також очільник Мінцифри розповідав, що у "Дії" можуть запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

З травня 2023 року у "Дії" можна замінити водійське посвідчення.