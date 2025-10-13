За рік роботи сервісів "Шлюб онлайн" у застосунку цифрових держпослуг "Дія" майже 3 мільйони українців освідчились одне одному, а понад 17 тисяч — одружились по відеозв'язку.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

"Українці одружувалися з найвіддаленіших куточків світу. Хтось робив пропозиції в "Дії" заради тренду в соцмережах, а потім справді закохувався. А хтось — укладав шлюб просто з передової", — йдеться у повідомленні.

Про "Шлюб онлайн" за рік:

майже 3 млн освідчень через застосунок;

44 322 пари подали заяви про шлюб;

17 291 з них вже уклала шлюб по відеозв’язку;

1 522 пари уклали шлюб із пріоритетом для військових.

З 9 вересня 2024 року українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку через портал "Дія". У застосунку тепер проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження.

З 2026 року в "Дії" українці зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу. Сервіс буде доступний для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Зокрема, після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку.