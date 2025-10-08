Водійські послуги в Дії: українці зможуть керувати номерними знаками онлайн

Кабінет міністрів дав "зелене світло" на запуск нових водійських послуг у застосунку "Дія". Вони дозволять керувати номерними знаками онлайн, без відвідування сервісних центрів МВС.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, українці зможуть через "Дію" залишати свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а згодом закріплювати їх за новим авто. Якщо раніше для цього потрібно було особисто звертатися до Сервісного центру МВС, то тепер номер залишатиметься у власника та зберігатиметься в електронному вигляді.

Також у застосунку стане доступним перегляд збережених номерних знаків, заміна способу їх зберігання та продовження терміну. Користувачі зможуть бронювати номери та обирати потрібну комбінацію зі свого "запасу" для нового автомобіля.

У Мінцифри зазначили, що повідомлять про запуск нових послуг у "Дії" додатково.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у "Дії" з'явиться послуга із заміни технічного паспорта автомобіля. Наразі розробники тестують цей новий сервіс.

Також очільник Мінцифри розповідав, що у "Дії" можуть запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

З травня 2023 року у "Дії" можна замінити водійське посвідчення.