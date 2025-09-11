Замовити витяг про несудимість з апостилем можна онлайн: як це зробити

Відтепер замовити паперовий витяг про несудимість можна онлайн у "Єдиному вікні для громадян" або у застосунку "Дія".
Про це в телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Ще вчора цю послугу потрібно було отримувати лише особисто (або через законного представника) — фізично в офісі МВС у Києві. Сьогодні достатньо кількох кліків — і витяг про наявність чи відсутність судимості, у тому числі й з апостилем, вже готується для вас", — написав Клименко.
Щоб замовити витяг, потрібно:
- авторизуватися у "Єдиному вікні для громадян" або у застосунку "Дія";
- у застосунку перейти у розділ "Сервіси" — "Довідки" — "Витяг про несудимість";
- вказати мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе;
- обрати формат документа: цифровий чи паперовий;
- якщо потрібен паперовий варіант, визначити спосіб його отримання (у МВС, найближчому відділенні Укрпошти чи кур’єрською доставкою);
- додати контакти;
- перевірити дані та відправити заяву.
Зазначається, що у "Єдиному вікні для громадян" на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостилю, так і без. Термін виготовлення — до 30 днів, з апостилем — до 35 днів.
"Це одна з найпопулярніших послуг МВС: лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких більше 33,5 тисяч - з апостилем", — написав Клименко.
Читати ще