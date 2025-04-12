У застосунку цифрових держпослуг "Дія" можуть запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що спершу планують створити пілотний проєкт. А сам онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Федоров додав, що загалом Мінцифра планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів МВС та зробити всі послуги для водіїв "максимально онлайн".

"Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими", — додав очільник Мінцифри.

Купівля-продаж і перереєстрація авто в "Дії"

Про можливість купівлі-продажу автівок у застосунку державних послуг "Дія" вперше повідомив президент Володимир Зеленський на Diia Summit 2023 у грудні 2023-го.

Він тоді сказав, що за 15 хвилин можна буде купити чи продати авто через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Керівник із розвитку е-послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пізніше уточнив, що ця послуга стосуватиметься вторинного ринку і першого продажу автомобіля за рік. Для перепродувачів, які спеціалізуються на постійній купівлі-продажу автомобілів, послуга не буде доступна.

20 грудня 2023-го очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у застосунку "Дія" запрацювала послуга перереєстрації автомобіля.