Естонія планує закрити дорогу, що проходить через Росію

Влада Естонії планує повністю закрити автодорогу Вярська – Саатсе, відому як Саатсеський чобіт, яка частково проходить територією Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на платформі X.

За словами Цахкни, повідомлення про "напружену ситуацію" на кордоні перебільшені. За його словами, 10 жовтня на трасі було помічено сімох озброєних російських військовослужбовців, через що влада вирішила тимчасово зупинити рух, щоб уникнути потенційних інцидентів.

Міністр зазначив, що у довгостроковій перспективі Естонія планує повністю відмовитися від цієї дороги. Альтернативний маршрут в обхід російської території вже діє, а новий перебуває в будівництві. Поточний проїзд Цахкна назвав "історичною аномалією"

"На кордоні нічого гострого не відбувається. Росіяни діють дещо помітніше, ніж раніше, але ситуація контрольована", – додав міністр.

Раніше, 10 жовтня, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) закрив ділянку шосе 178 Вярська – Саатсе через "підвищену активність російських прикордонників" на прикордонній території.

Дорога Вярська – Саатсе була побудована за радянських часів і двічі перетинає територію РФ. Один із фрагментів має довжину 30 метрів, інший – 1 км. Рух автомобілів дозволений без зупинок, пішохідний рух відсутній.