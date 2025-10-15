Режим сирійського диктатора Башара Асада у 2019-2021 роках таємно переніс десятки тисяч тіл з відкритого масового поховання до прихованого захоронення.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Reuters.

Уряд Асада 2 роки таємно переносив масове поховання з відкритого місця в місті Кутайфа до прихованого в пустелі на схід від Дамаска. Тіла з землею щотижня перевозили вантажівками.

Операція отримала назву "Пересунь Землю". Її метою було приховати докази злочинів і знущань з померлих людей — таким чином Башар Асад намагався відновити свій міжнародний авторитет.

Щоб розкрити місце захоронень у Дхумайрі та детально описати операцію режиму Асада, агентство поспілкувалося з 13 людьми, які безпосередньо знають про переміщення тіл упродовж 2 років; переглянуло документи, надані причетними посадовцями; проаналізували сотні супутникових знімків обох місць поховань, зроблених протягом кількох років.

Режим Башара Асада почав ховати загиблих у Кутайфі приблизно у 2012 році, на початку громадянської війни в Сирії. За словами опитаних свідків, у братській могилі були разом тіла солдатів та в'язнів, які померли у в'язницях та військових шпиталях.

Сирійська мережа з прав людини (SNHR) у звіті за серпень 2024 року писала, що з березня 2011-го по серпень 2024-го заарештували близько 157 634 сирійців, з них 5274 дитини та 10 221 жінка. А під час правління Хафеза Асада, батька Башара, владні служби безпеки викрали ще тисячі людей.

У Кутайфі агентство Reuters виявило 16 похоронних траншей завдовжки 15-160 метрів. У Дхумайрі було щонайменше 34 траншеї завдовжки 20-125 метрів. На час падінні Асада всі 16 траншей у Кутайфі були вже порожніми.

У вересні 2025 року Сирія видала ордер на арешт Башара Асада. Це важливо для заходів Інтерполу.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.