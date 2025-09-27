Сирія видала ордер на арешт експрезидента Асада

Сирія видала ордер на арешт експрезидента-утікача Башара аль-Асада. Це відкриває можливість для Інтерполу для вжиття міжнародних заходів.

Про це повідомляє державне новинне агентство Сирії Sana.

За даними видання, Сирія видала ордер на арешт Асада через інциденти у Дарі 2011 року. Тоді місцеві мешканці вийшли на протести через арешт поліцією школярів, які нібито писали антиурядові гасла на стінах будинків та парканах. Влада ввела війська у місто Дара.

Башара аль-Асада звинувачують у навмисному вбивстві, катуваннях, що призвели до смерті, та позбавленні волі. Ордер також містить позови від родин жертв загиблих у сутичках між місцевими жителями Дари та військовими.

5 жовтня 2025 року у Сирії відбудуться парламентські вибори під керівництвом нової адміністрації, очолюваної ісламістами, після повалення режиму Башара Асада.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати трощі. Однак агентству не вдалося підтвердити, що на борту міг бути Башар Асад.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів з низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалене Володимиром Путіним.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий "уряд порятунку" повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угрупування ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.