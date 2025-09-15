У Литві під час благодійної кампанії зібрали 1 млн євро на дрони для України

У понеділок, 15 вересня, в Литві завершилася двомісячна кампанія підтримки України Dronethon, організована громадською організацією Blue/Yellow. У рамках акції вдалося зібрати 1 мільйон євро для закупівлі дронів.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що зібрані кошти спрямують на закупівлю та доставку на передову FPV-дронів, а також розвідувальних, нічних, логістичних та далекобійних безпілотників, їх систем управління та аксесуарів.

"Кожен із цих дронів – це не лише безпека українських військових, а й гарантія нашої безпеки. Сильна Україна — це більш захищені Литва та Європа. Наша місія — допомагати українцям у боротьбі з агресором, але водночас ми інвестуємо в безпеку Литви – чим довше Україна протримається, тим з меншою кількістю реальних загроз ми зіткнемося", — сказала директорка Blue/Yellow Лаура Паукште.

В організації зазначили, що двомісячна кампанія Dronatonas була задумана як аналог марафону "довго, послідовно і з командною роботою". Також до неї приєдналися тисячі людей, компаній і спільнот, які придбали дрони та провели акції підтримки для України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Blue/Yellow придбали понад 5 тисяч різних типів дронів і аксесуарів до них для України. А з моменту започаткування організації (у 2014 році) литовці пожертвували Україні через організацію понад 100 мільйонів євро.