Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні сформують додаткові гелікоптерні групи для захисту від російських безпілотників.

Про це він повідомив за результатами Ставки верховного головнокомандувача 13 жовтня.

"Визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи", — сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що українська влада працює з партнерами, аби забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків.

"Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", — додав він.

10 жовтня президент казав, що ППО в Україні пріоритетно захищає 203 ключових об'єктів інфраструктури.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилових енергооб'єктів, критичної інфраструктури та логістики.