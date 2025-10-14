Укрпошта запускає власні поштомати: у яких містах діятиме послуга

Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. Перші 100 поштоматів встановлять цього року. 70 — у Києві та 30 — в Одесі.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram 14 жовтня.

Там зазначають, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі, тобто — без світла й звʼязку.

Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0, який доступний в App Store та Google Play.

"Що приємно — усе це спільно з українським виробником Modern Expo, який і виграв тендер", — йдеться у повідомленні.

Наступного року компанія планує запустити поштомати по всій Україні.

З 9 червня 2025 року люди, які приходять до відділень Укрпошти лише по посилки, можуть отримувати їх без черги. Проте їх кількість має не перевищувати п'яти одиниць.