Перейти до основного змісту
Укрпошта запускає власні поштомати: у яких містах діятиме послуга
УКРПОШТАЖиттяУрбаністика

Укрпошта запускає власні поштомати: у яких містах діятиме послуга

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Укрпошта, поштомати, пошта
Поштомати від Укрпошти. Telegram/Укрпошта

Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. Перші 100 поштоматів встановлять цього року. 70 — у Києві та 30 — в Одесі.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram 14 жовтня.

Там зазначають, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі, тобто — без світла й звʼязку.

Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0, який доступний в App Store та Google Play.

"Що приємно — усе це спільно з українським виробником Modern Expo, який і виграв тендер", — йдеться у повідомленні.

Наступного року компанія планує запустити поштомати по всій Україні.

З 9 червня 2025 року люди, які приходять до відділень Укрпошти лише по посилки, можуть отримувати їх без черги. Проте їх кількість має не перевищувати п'яти одиниць.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок