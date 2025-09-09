Перейти до основного змісту
Смілянський: Укрпошта напрацює нові правила виплати пенсій на прифронтових територіях
Смілянський: Укрпошта напрацює нові правила виплати пенсій на прифронтових територіях

Олена Богданьок
Укрпошта напрацює нові правила виплати пенсій на прифронтових територіях
Автівка Укрпошти. Суспільне

Укрпошта” спільно з військово-цивільними адміністраціями напрацює нову процедуру виплати пенсій у прифронтових зонах.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, від початку війни в компанії вже неодноразово змінювали процедури безпеки. Так, автівка “Укрпошти” у Яровій на Донеччині, де сьогодні, 9 вересня, росіяни скинули КАБ на людей, які отримували пенсії, стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими.

“Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами”, — сказав керівник “Укрпошти”.

Зранку 9 вересня армія РФ завдала авіаудару по селищі Ярова на Донеччині. Окупанти вдарили по людях, коли їм видавали пенсії, понад 20 жителів загинули.

Обстріл стався зранку у момент, коли жителі селища отримували пенсії. За попередньою інформацією, по Яровій вдарили авіабомбою.

Станом на 13:50 кількість загиблих внаслідок обстрілу Ярової зросла до 23, розповів в етері "Суспільне. Студія" начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Станом на 13:50, відомо також по 18 поранених, троє із них у важкому стані.

Начальниця відділення "Укрпошти" отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні, повідомив Смілянський. Більшість загиблих — це люди пенсійного віку. На місці влучання поліція, рятувальники, військові та працівники адміністрації обходять навколишні будинки, аби встановити точну кількість загиблих та поранених через удар по Яровій.

