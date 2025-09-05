Укрпошта та СБУ погасили марку, присвячену спецоперації "Павутина"

Укрпошта і Служба безпеки України (СБУ) провели урочисте погашення марки, присвяченої спецоперації "Павутина".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час заходу очільник відомства генерал-лейтенант Василь Малюк зауважив, що "Павутина" вже стала однією з "візитівок" української Служби безпеки.

"Це не просто марка. Це нагадування про те, що жалити ворога СБУ може за тисячі кілометрів від нашого кордону, коли окупанти цього не очікують... Це унікальна, багатоетапна операція – симбіоз агентурної та технічної складової", – сказав він.

Аркуш з марками "Спецоперація СБУ "Павутина". пресслужба СБУ

Генерал-лейтенант нагадав, що оператори СБУ завдали удару спеціальними бойовими дронами по 4 російських аеродромах. Унаслідок цього було одночасно уражено 41 російський літак

"Це 34% всієї російської стратегічної авіації. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака. За нашими спинами ви бачите стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3, а також ТУ-95МС. Саме такі літаки були уражені Службою безпеки України під час "Павутини", – сказав Малюк.

Голова СБУ Василь Малюк (ліворуч) і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянській під час погашення марки, присвяченої спецоперації "Павутина". пресслужба СБУ

За його словами, деякі з уражених бортів ПКС РФ – унікальні, тому їхній ремонт триватиме довго, а значну частину цієї техніки відновити взагалі неможливо.

"Упевнений, що у майбутньому на нас чекають нові марки про легендарну бавовну СБУ. Ми активно над цим працюємо", – резюмував голова СБУ.

Своєю чергою гендиректор Укрпошти Ігор Смілянській розповів, що тираж поштової марки "Спецоперація СБУ "Павутина" становить 300 тисяч примірників. Додатково до марки випущено конверт "Перший день", художню картку та презентаційну теку.

"У 2022-му році Росія мріяла про "Київ за три дні" й називала себе "другою армією світу". Але все це так і залишилось лише "гаслами". Зокрема, завдяки таким блискучим спецопераціям як "Павутина" у виконанні СБУ", — сказав він.

Презентаційна тека "Спецоперація СБУ "Павутина". пресслужба СБУ

Смілянський додав, що національний поштовий оператор закарбував "Павутину" на першій марці своєї нової щорічної серії "Марки Незалежності".

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина" на території РФ, яку готували понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі відразу на чотирьох військових аеродромах Росії — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

У результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів. Це — близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і потребувала складної логістики. Зокрема, спочатку до РФ переправили FPV-дрони, а пізніше — "мобільні дерев'яні будиночки". На російській території дрони сховали під дахи цих будиночків, встановлених на вантажівках. У визначений момент ці дахи дистанційно відкривали, і БПЛА прямували до цілей — російських бомбардувальників.