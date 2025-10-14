У Фінляндії побудували завод двигунів для американських винищувачів F-35

У межах оборонної співпраці між США та Фінляндією у місті Нокіа завершили будівництво заводу, де будуть складати, обслуговувати та ремонтувати двигуни американських винищувачів F-35.

Про це повідомила фінська оборонна компанія Patria.

Завод спочатку працюватиме лише як складальний майданчик, але згодом буде переобладнаний для технічного обслуговування та капітального ремонту. Реактивні двигуни фінського флоту F-35 обслуговуватимуть в Нокіа протягом усього їхнього життєвого циклу. Перші винищувачі прибудуть на базу Лапландського авіакрила в Рованіємі наприкінці 2026 року.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та Сполученими Штатами у сфері оборони та безпеки.

"F-35 стане основою протиповітряної оборони всього демократичного світу, а у Фінляндії буде створено важливий центр експертизи", — сказав Гяккянен.

Згідно з угодою, яку Patria уклала з американським концерном Pratt & Whitney у 2024 році, підприємство збиратиме двигуни F-35 з 2025 по 2030 рік, після чого перейде до їхнього обслуговування, ремонту та модернізації. Заклали цей об'єкт 14 березня 2025 року.