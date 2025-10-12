Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретну інформацію

Міністерство оборони Фінляндії випадково розкрило секретну інформацію, яку раніше саме засекретило.

Про це повідомляє Yle з посиланням на документ, який журналісти отримали на запит.

Частина інформації в ньому була заштрихована, але ці дані можна було легко відновити.

У міністерстві пояснили, що при обробці документа припустилися людської помилки, чого не мало бути. Розсекречена інформація стосувалася оборонних закупівель, пов'язаних із підготовкою бюджету.

Yle не розкриває змісту заштрихованої фрази, оскільки ця інформація не має істотного суспільного значення. У міністерстві ж наголошують, що поставляться до помилки серйозно.