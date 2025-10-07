Фінляндія планує запровадити мита на всі товари з Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі у Варшаві 6 жовтня з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським оголосила про намір накласти мита на весь імпорт із Росії.

Про це повідомляє DW.

Під час Варшавської конференції з людського виміру Валтонен наголосила, що агресія Росії проти України порушує міжнародне право та принципи Гельсінського підсумкового акта, підриває суверенітет і територіальну цілісність України, а також супроводжується депортаціями, нападами на цивільних та воєнними злочинами.

В інтервʼю польському суспільному мовнику TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща співпрацюють у сфері безпеки та залишаються непохитними у підтримці України і стримуванні можливостей Росії продовжувати війну.

Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС та НАТО, підтримує використання заморожених російських активів для допомоги Україні, а також відзначив систему цивільної оборони Фінляндії та необхідність спільної боротьби з російським "тіньовим флотом" у Балтійському морі.

Раніше Фінляндія та Швеція створили бригаду, до якої увійшли приблизно 5 тисяч військовослужбовців. Її розмістять у фінській Лапландії, що на кордоні з РФ.