Трамп заявив, що не вірить у можливість нападу Росії на Фінляндію

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає вкрай малоймовірним напад Росії на Фінляндію.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Александером Стуббом у Білому домі.

"Не думаю, що це станеться. Думаю, що ймовірність цього дуже мала", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас американський президент підтвердив, що США готові захищати Фінляндію у разі нападу, оскільки країна є членом НАТО.

"Я зроблю це, так. Вони є членами НАТО", — наголосив Трамп.

Фінляндія приєдналася до Північноатлантичного альянсу у квітні 2023 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На початку жовтня Politico писало про переконання Стубба, що з часом Дональд Трамп "завдасть удару" очільнику Кремля Володимиру Путіну, перейшовши від політики "пряника" до "батога".

Також раніше Стубб запевняв, що ідея майбутніх гарантій безпеки для України — це готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, якщо вона після мирної угоди раптом знову вирішить напасти на Україну. І Москва не матиме права вето щодо формату гарантій безпеки.