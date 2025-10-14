Перейти до основного змісту
Трамп підтвердив плани зустрітися із Зеленським
Трамп підтвердив плани зустрітися із Зеленським

Юрій Свиридюк
Трамп, Зеленський, зустріч президентів, Білий дім, США, Україна
Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами на борту літака Air Force One, що прямував з Шотландії (Велика Британія) до об'єднаної бази Ендрюс, штат Меріленд, США, 29 липня 2025 року. REUTERS/Evelyn Hockstein

Американський президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, яку транслював Білий дім.

"Я думаю, що так. Так", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї пʼятниці, 17 жовтня.

Після цього президент США подякував і завершив спілкування з пресою, не уточнюючи деталей зустрічі.

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в рамках угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.

