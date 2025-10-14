Трамп підтвердив плани зустрітися із Зеленським

Американський президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, яку транслював Білий дім.

"Я думаю, що так. Так", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї пʼятниці, 17 жовтня.

Після цього президент США подякував і завершив спілкування з пресою, не уточнюючи деталей зустрічі.

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в рамках угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.