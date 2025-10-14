На сьогодні по всій Україні працюють 326 центрів життєстійкості. А станом на вересень цього року 1687 дітей, які повернулися з окупації чи території Росії, отримали від держави медичну, освітню, психологічну та правову підтримку.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець під час конференції Violence Against Children ("Насильство над дітьми") в Бухаресті 13 жовтня, пише пресслужба Мінсоцполітики.

Посадовиця назвала деякі цифри як здобутки її відомства за роки повномасштабної війни:

326 центрів життєстійкості працюють по всій країні – надають допомогу сім’ям і зміцнюють соціальну стійкість громад;

понад 7 600 людей пройшли підготовку до усиновлення та прийомного виховання через програми "Народжені серцем" і "Сім'я для дитини";

із 2026 року підвищуються виплати прийомним батькам за принципом "гроші ходять за дитиною";

для прийомних сімей по всій країні придбали 181 будинок;

1687 дітей, які повернулися з окупованих територій або з Росії, вже отримали комплексну медичну, психологічну, освітню та правову допомогу.

У Мінсоцполітики окреслили, що держава проводить реформу системи захисту дітей, спираючись на 3 основні напрями: профілактику, розвиток сімейних форм виховання та забезпечення доступу до соціальних послуг у громадах.

Нагадаємо, у вересні Державна служба України у справах дітей підбила підсумки, що в 2025 році в Україні всиновили 770 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.