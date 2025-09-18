В уряді розповіли, скількох дітей усиновили в Україні з початку року

У 2025 році в Україні всиновили 770 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Найбільше — на Київщині та Дніпропетровщині.
Такі проміжні підсумки підбила Державна служба України у справах дітей до Дня всиновлення 17 вересня.
Цифри наведені станом на 31 серпня 2025 року. За віком прийняті в родину:
- до 1 року — 112 дітей;
- від 1 до 2 років — 163 дитини;
- від 3 до 5 років — 209 дітей;
- 6-10 років — 185 дітей;
- вік 11-17 років — 101 дитина.
Найбільші показники з усиновлення в таких українських регіонах:
- Київська область — 91 дитина;
- Дніпропетровщина — 91 дитина;
- Одещина — 60 дітей;
- Закарпатська область — 52 дитини;
- Черкащина — 50 дітей;
- Житомирщина — 48 дітей;
- Львівщина — 45 дітей.
Про те, як прийняти дитину в родину, держслужбовці радять читати на Єдиній державній платформі про усиновлення dity.gov.ua.
За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році в Україні усиновили 1268 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це майже дорівнювало цифрам до повномасштабного вторгнення Росії.
Читати ще