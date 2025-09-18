В уряді розповіли, скількох дітей усиновили в Україні з початку року

У 2025 році в Україні всиновили 770 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Найбільше — на Київщині та Дніпропетровщині.

Такі проміжні підсумки підбила Державна служба України у справах дітей до Дня всиновлення 17 вересня.

Цифри наведені станом на 31 серпня 2025 року. За віком прийняті в родину:

до 1 року — 112 дітей;

від 1 до 2 років — 163 дитини;

від 3 до 5 років — 209 дітей;

6-10 років — 185 дітей;

вік 11-17 років — 101 дитина.

Найбільші показники з усиновлення в таких українських регіонах:

Київська область — 91 дитина;

Дніпропетровщина — 91 дитина;

Одещина — 60 дітей;

Закарпатська область — 52 дитини;

Черкащина — 50 дітей;

Житомирщина — 48 дітей;

Львівщина — 45 дітей.

Про те, як прийняти дитину в родину, держслужбовці радять читати на Єдиній державній платформі про усиновлення dity.gov.ua.

За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році в Україні усиновили 1268 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це майже дорівнювало цифрам до повномасштабного вторгнення Росії.