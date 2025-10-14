Дощі в Мексиці забрали життя вже понад 60 людей

Через зливи у Мексиці кількість загиблих зросла до 64 людей, ще 65 вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters із посиланням на мексиканський уряд.

Мексиканці постраждали внаслідок урагану Прісцилла та тропічного шторму Реймонд, які утворилися біля західного узбережжя країни та вже вщухли, зазначає Euronews. Постраждалі регіони, як інформує уряд, — це Веракрус, Пуебла, Керетаро, Сан-Луїс-Потосі та Ідальго.

У цих районах з 13 жовтня проходитиме поквартирний облік шкоди від негоди, в обстеженні житла візьмуть участь 600 бригад із трьома тисячами державних службовців Міністерства соціального забезпечення.

Електропостачання повернули 84% відімкнених локацій, заявила Федеральна комісія з електроенергії.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відвідала в неділю деякі постраждалі райони, щоб перевірити, як працюють екстрені служби.

Вона повідомила, що шкоди зазнали близько 100 тисяч будинків, а для доставки допомоги та задля медичного транспортування в та з деяких найбільш постраждалих районів створено "повітряні мости".

До ліквідації наслідків повеней залучили армію.