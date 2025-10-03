У Болгарії повінь накрила курорт Еленіте: є загиблий

У курортному селищі Еленіте в Болгарії внаслідок повені загинув чоловік. Його тіло в підземному гаражі одного з будинків виявили рятувальники.

Про це повідомляє національне радіо Болгарії.

Наразі з населеного пункту, що входить до муніципалітету Несебр, евакуювали шістьох жінок, серед них троє громадянок Польщі. Пошуково-рятувальні роботи тривають, ускладнений доступ спецтехніки до підтоплених будівель. На місці працюють понад 10 пожежних бригад, водолази та амфібійне судно, залучене з Варни.

Dir.br із посиланням на мера Святого Власа Івана Ніколова пише, що місцева влада розслідує повідомлення про автомобіль з двома дорослими, який бурхливі води затягли в море. Він назвав ситуацію "надзвичайно складною". Для допомоги в ліквідації наслідків повені влада Бургаса звернулася до військово-морської бази Атія.

"Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби", – повідомили в МВС.

Місцеві активісти повідомляють про підтоплені готелі, автомобілі та павільйони, змиті в море, однак офіційного підтвердження нових жертв поки що немає.

Трохи раніше, за розпорядженням мера Дімітра Ніколова, на території муніципалітету Бургас було запроваджено частковий надзвичайний стан. Захід запровадили через масштабну повінь у Бургаській області, районах Рибальського села, села Мар'їнка та Чернітського району.