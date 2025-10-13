Сильна повінь в Іспанії: людей заблокувало в машинах

У Каталонії на північному-сході Іспанії сильні дощі спричинили повінь. Людей довелося рятувати з автомобілів, які опинилися у воді.

Про це пише BBC.

У регіоні Каталонія на північному сході Іспанії проливні дощі викликали раптову повінь. За даними місцевої влади, кілька людей опинилися заблокованими у своїх автомобілях.

Найбільше постраждали міста Ла-Рапіта та Санта-Барбара в провінції Таррагона. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як потоки води зносять усе на своєму шляху.

Національна метеослужба Іспанії AEMET оголосила червоний рівень небезпеки та попередила, що може випасти до 180 міліметрів дощу за 12 годин. Місцевих жителів закликали не виходити з дому.

Рух потягів між Барселоною та Валенсією призупинено. Повідомлень про загиблих або поранених немає. Причиною негоди став шторм "Еліс", який проходить над західною частиною Середземного моря.