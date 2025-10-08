Росія намагається випробувати єдність Європейського союзу і сіяти страх у суспільствах, щоб люди в Європі утримувалися від допомоги Україні.

Про це в інтерв'ю Суспільному сказала висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, відповідаючи на запитання про реакцію ЄС на російські провокації.

За її словами, якщо збільшувати рівень напруги — це може посіяти страх серед європейців.

"Якщо ситуація стане надто серйозною, наші громадяни можуть запитати: "Навіщо ми допомагаємо Україні, якщо нам потрібна власна протиповітряна оборона?", — сказала дипломатка.

Також Каллас додала, що ЄС нині намагається тиснути на Росію, зокрема, працює над 19-м пакетом санкцій.

"Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, який уже дуже близький до завершення і націлений на енергетичний сектор Росії та фінансування, щоб позбавити її ресурсів для ведення цієї війни та здійснення атак. З іншого боку, ми також працюємо над зимовим пакетом допомоги зі свого боку, щоб допомогти Україні ремонтувати інфраструктуру та вижити взимку", — сказала вона.

Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими та працює над додатковими 100 мільйонами євро на генератори, укриття та обладнання. Також ЄС надасть 2 мільйони євро на безпілотники, 10 мільйонів на Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії та 6 мільйонів на реабілітацію депортованих дітей та жертв сексуального насильства.