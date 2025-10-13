Чергове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 жовтня — Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 жовтня.

Про це він повідомив за результатами Ставки верховного головнокомандувача 13 жовтня.

"Міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" – зустріч уже в середу. Наші пріоритети – це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни та на яких умовах може бути швидке постачання", — сказав глава держави.

Крім цього Зеленський поінформував, що Київ працює з партнерами й в рамках програм PURL і SAFE.

"І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз", — наголосив він.

Попередній "Рамштайн" відбувся 9 вересня у Лондоні. Засідання проходило у "гібридному форматі".

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.