Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО та фінансів на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, Росія ще з лютого відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню, не дає конкретної відповіді США про формат зустрічі лідерів.

"Росія вкладається у війну й тільки у війну. Сила потрібна у відповідь. І ми говоримо про посилення нашої ППО – потрібні швидші рішення щодо систем, "петріоти" передусім. "Рамштайн" цього тижня має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми", — сказав президент.

Зеленський нагадав про удар РФ по Яровій на Донеччині наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.

"Росіяни продовжують убивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів", — сказав він.

Президент зазначив, що українська команда працює з європейцями, з американцями, із країнами Групи семи на всіх рівнях.

"Є розуміння, що без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях і сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами", — сказав Зеленський.