У Лондоні розпочалась зустріч у форматі "Рамштайн"

У Лондоні розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У ній бере учать міністр оборони України Денис Шмигаль.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Засідання групи проходить у гібридному форматі: частина учасників доєдналась онлайн. Вступні промови виголошують міністри оборони Британії — Джон Гіллі, Німеччини — Боріс Пісторіус та України — Денис Шмигаль.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив, що країна продовжуватиме підтримувати прагнення України до припинення війни.

"Мир можливий. Завдяки Коаліції охочих ми будемо готові. Але, як сказав президент Трамп, мир досягається силою. І наше завдання як членів УДКГ – не ставити під загрозу цей мир, забуваючи про війну. Тому ми посилили нашу військову допомогу Україні, але Путін також посилив свої дії. Тому ми маємо робити ще більше", — сказав Джон Гіллі.

Джон Гіллі повідомив, що Велика Британія профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправить в Україну протягом наступних 12 місяців.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що країна продовжує підтримувати Україну та надавати їй озброєння.

"Ми підвищуємо стійкість України, зміцнюючи її протиповітряну оборону. Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина перебуває в процесі постачання Україні двох повноцінних систем Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні", — сказав Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також повідомив, що його країна розпочне нову ініціативу глибокого удару та посилить підтримку закупівлі далекобійних безпілотників разом з оборонною промисловістю України.

"У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних безпілотників різних типів українського виробництва", — сказав Борис Пісторіус.

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що ключовим завданням є забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення протиповітряної оборони та розвиток спільних виробництв ОПК.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", — говорив перед засіданням Шмигаль.

29-те засідання Контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн" під головуванням Німеччини та Великої Британії відбулось 21 липня в онлайн-форматі.

Тоді Шмигаль, для якого воно стало першим на посаді міністра оборони, казав, що Києву потрібно 6 мільярдів доларів, аби закрити прогалину у виробництві зброї у 2025 році. За його словами, ці кошти дозволять українському оборонно-промисловому комплексу виробляти низку видів дронів, а також інші озброєння.