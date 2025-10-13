В Україні запускають експериментальний механізм передачі оборонних технологій у серійне виробництво, що були розроблені у системі Міністерства оборони. Для цього уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Денис Шмигаль.

За його словами, тепер рішення, що "довели ефективність", можуть швидко масштабуватися кількома виробниками одночасно.

Зокрема це дозволить:

збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою;

розширити номенклатуру озброєння коштом уже наявних державних розробок;

залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення технологій Міноборони через новий порядок експорту.

Шмигаль зауважив, що технології залишаються у власності держави, а доступ до них надається лише "перевіреним виробникам за чіткими критеріями". При цьому він не уточнив деталей.

"Таким чином прискорюємо розробку нових дослідних зразків озброєння, масштабуємо їхнє виробництво, зменшуємо залежність від імпорту, поглиблюємо міжнародну співпрацю", — додав міністр.

У вересні Шмигаль казав, що в Україні на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції перебувають 25 іноземних збройових компаній, а також запевняв, що Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні виробництва.

Ще у березні 2025 року у Міноборони повідомляли, що військовослужбовці ЗСУ, які створюють технологічні рішення для армії, зможуть отримати винагороду за свої розробки, а держава зможе ефективніше їх масштабувати. Тоді для цього у парламенті зареєстрували законопроєкти №13110 та №13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів.