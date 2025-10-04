Міноборони ухвалило рішення про масштабування платформи DOT-Chain Defence — маркетплейсу, який спрощує та пришвидшує постачання зброї для ЗСУ. Тепер 130 бригадам нададуть доступ до платформи.

Про це повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

Там розповіли, що у жовтні доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад: 12, які взяли участь у пілотному запуску проєкту, і ще 118 на різних ділянках фронту. Для цього виділили додаткові 1,5 мільярда гривень, які Генштаб розподілить між бригадами.

Очільник Міноборони Денис Шмигаль заявив, що DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті.

Своєю чергою заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук зазначила, що за два місяці пілоту платформи середній час постачання дронів скоротився з кількох місяців до 10 днів.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та безпілотники літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БПЛА, наземні роботизовані комплекси (НРК), комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

Загалом з першого замовлення в маркетплейсі 31 липня через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронів та РЕБ.

Раніше повідомлялось, що на цій платформі має з'явитись "Конструктор дронів". Він дозволить військовим самостійно налаштовувати характеристики безпілотників під конкретні бойові задачі.