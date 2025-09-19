Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Про це у фейсбук повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

"Ми пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема й "данську модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритет — щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська", — написав Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що для мінімізації ризиків для інвесторів та підвищення привабливості роботи спільних підприємств в Україні, було створено Defence City — спеціальний режим розвитку оборонної промисловості країни.

"Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги", — написав глав Міноборони.

Крім того, Шмигаль закликав іноземні компанії інвестувати та відкривати свої виробництва в Україні.

"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", — додав очільник оборонного відомства.