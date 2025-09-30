Міноборони має запит на велику кількість мін від військовослужбовців для стримування наступу армії РФ, знищення його бронетехніки та живої сили, та зі свого боку готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва.

Про це заявив очільник українського оборонного відомства Денис Шмигаль за підсумками наради за участі виробників мін.

Він розповів, що разом з посадовцями Міноборони та представниками ЗСУ ознайомився з потребами виробників.

"Заслухали ключові проблеми, які потребують вирішення… Поставив низку конкретних завдань. Найближчим часом очікую змін, які дозволять адаптувати процеси виробництва та кодифікації до умов сучасної війни та до стандартів наших союзників", — сказав Шмигаль.

Крім того, міністр повідомив, що нараду, присвячену протиповітряній обороні підприємств оборонно-промислового комплексу України.

"У межах зустрічі з військовими та виробниками зосередилися на нових рішеннях для захисту промислового потенціалу України. За підсумками наради дав низку доручень. Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів", — додав він.

Раніше глава Міноборони казав, що в Україні на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції перебувають 25 іноземних збройових компаній.