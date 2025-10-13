Сили оборони просунулися до 3,5 км на Запорізькому напрямку; президент Зеленський закликав Дональда Трампа ухвалити рішення про санкції проти РФ; Дональд Трамп допускає передачу Україні ракет Tomahawk; Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025 з піснею "Мотанка" — Суспільне зібрало головні новини ранку 13 жовтня.

1. Сили оборони просунулися до 3,5 км поблизу Оріхова — Зеленський

Українські війська ведуть контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку й просунулися більш ніж на 3 км поблизу Оріхова, повідомив 12 жовтня президент Володимир Зеленський. До операції залучені підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та інші частини.

Генштаб ЗСУ уточнив, що знищено значну кількість окупантів, є полонені.

Раніше в районі Малих Щербаків Сили оборони провели ударно-пошукові дії та покращили тактичне положення.

2. Зеленський закликав Трампа запровадити паралельні санкції проти РФ, не чекаючи Європи

Президент Володимир Зеленський в ефірі Fox News закликав президента США Дональда Трампа не пов’язувати американські санкції з відмовою ЄС від російських енергоносіїв і ухвалити паралельні рішення. Він наголосив, що вторинні санкції щодо енергоресурсів, флоту, банківської системи та критичних мінералів можуть суттєво вплинути на можливості РФ вести війну.

За словами Зеленського, Росія витрачає близько 350 млрд доларів на військові потреби, активно виробляє БПЛА, ракети й снаряди та співпрацює з КНДР. Український президент підтримав курс на відмову Європи від російських енергоносіїв, зауваживши, що з 2022 року ЄС скоротив близько 80% таких контрактів, однак закликав США діяти одночасно, не очікуючи рішень Брюсселя.

3. Трамп допускає передачу Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована

Президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з пресою на борту Air Force One, прямуючи до Ізраїлю, що може повідомити Володимиру Путіну про можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, якщо врегулювання не відбудеться найближчим часом.

За його словами, це відповідає запиту Володимира Зеленського на нові поставки озброєння. Трамп не уточнив, чи ухвалено рішення, але заявив про очікування "помітного прогресу" у врегулюванні протягом найближчих тижнів.

Контекст: Президент Зеленський 12 жовтня провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Це друга їхня розмова за два дні.

4. Софія Нерсесян буде представляти Україну на Дитячому Євробаченні

10-річна киянка Софія Нерсесян перемогла у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025. У прямому ефірі вона набрала 11 балів — 6 від глядачів і 5 від журі — та представить Україну на конкурсі в Грузії. Її конкурсна композиція "Мотанка" — маніфест захисту дітей під час війни, натхненний образом українського оберега.

Авторка музики й слів — Світлана Тарабарова, аранжування — Олександр Сосін. Софія активно волонтерить і бере участь у благодійних концертах.