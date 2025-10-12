Україна отримала від Нідерландів протимінний корабель типу Alkmaar. Підготовка екіпажу корабля вже триває, до кінця року очікується передача ще одного такого судна.

Про це повідомляє командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Він зустрівся з делегацією Нідерландів на чолі з міністром оборони Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом. Під час зустрічі обговорювали безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, перспективи подальшої взаємодії та обмін досвідом ведення сучасної технологічної війни.

Неїжпапа наголосив на важливості співпраці у межах Коаліції морських спроможностей України та висловив вдячність Нідерландам за підтримку, що робить український флот міцнішим і ефективнішим у протидії РФ.

Днем раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про виділення Україні пакета допомоги на 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на системи боротьби з безпілотниками.