Нідерланди оголосили про пакет підтримки України на 200 мільйонів євро

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про виділення Україні пакета допомоги на 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на системи боротьби з безпілотниками.

Про це Рубен Брекельманс повідомив у коментарі Суспільному.

Міністр зауважив, що російська атака на Україну в ніч на 10 жовтня довела, що Україні необхідна підтримка у захисті від дронів.

"Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з міністром оборони щодо промислового співробітництва. Це частина ініціативи "Будуймо з Україною", яка має на меті забезпечити, щоб як нідерландські компанії могли інвестувати в Україну, так і навпаки, українські компанії могли приходити до Нідерландів, створювати спільні підприємства та нарощувати спільне виробництво", — заявив Рубен Брекельманс.

Він також додав, що Нідерланди відкривають у Києві координаційний кластер для своїх технологічних компаній, які бажають вийти на український ринок.

Україна й Нідерланди також створюють спільні підприємства з виробництва зброї, але рано говорити про деталі, сказав Рубен Брекельманс.

"Ми створюємо спільні підприємства, про одне з них, ймовірно, можна буде оголосити вже незабаром. Мета полягає у створенні взаємовигідних ситуацій, адже в Україні є багато знань і досвіду, оскільки компанії дуже інноваційні, тісно співпрацюють з військовими, щодня ведуть інтенсивну боротьбу. Але ми в Нідерландах також маємо певний технологічний досвід, який можна використовувати для підвищення цінності цих продуктів, а також маємо промислові потужності для нарощування виробництва. Ми навчилися в Україні поєднанню інновацій та індустріалізації, і ми можемо допомогти в цьому як українським військовим, так і армії Нідерландів", — сказав Рубен Брекельманс.

Раніше Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників.

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток цієї ініціативи та важливість її наповнення новими внесками. Окрему увагу на зустрічі приділили спільному виробництву дронів, яке, на думку Глави держави, є одним із найперспективніших напрямів двосторонньої співпраці.