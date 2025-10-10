Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс поділився порядком денним зустрічі міністрів оборони НАТО та засідання групи "Рамштайн" в Брюсселі 15 жовтня і висловив сподівання, що деякі країни збільшать свою підтримку України.

Про це Рубен Брекельманс повідомив у коментарі Суспільному.

За його словами, більше країн, переважно з північної частини Європи, активізуються і прискорюють свої дії щодо підтримки України у війні, яку розпочала Росія.

"Але я завжди кажу, що Україна захищає не тільки свою країну, а й решту Європи від російської агресії. Тому найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити в нашу спільну безпеку – це допомогти Україні. І я бачу, що багато країн на півдні та південному сході Європи відстають, і сподіваюся, що вони також нададуть більшу підтримку", — сказав Рубен Брекельманс.

15 жовтня, під час засідання групи "Рамштайн", учасники обговорять нещодавні вторгнення дронів у повітряний простір європейських країн, сказав глава міноборони Нідерландів.

"Ми також поговоримо, звичайно, про траєкторію досягнення оборонних витрат 3,5% +1,5%, бо ми оголосили про це під час саміту НАТО в Гаазі на початку цього року. І зараз, звичайно, нам також потрібно створити плани для посилення наших збройних сил і посилення позицій НАТО. Тож, я думаю, це також буде важливою темою", — зауважив Рубен Брекельманс.

2 жовтня стало відомо, що 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Його ініціювали Велика Британія та Німеччина.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що воно стане майданчиком для ухвалення рішень, спрямованих на зміцнення української армії та продовження міжнародної підтримки, додав Шмигаль.