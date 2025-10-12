За тиждень російські війська застосували проти України 3100 дронів, 92 ракети та близько 1360 керованих авіабомб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на платформі Х 12 жовтня.

За його словами, впродовж тижня багато регіонів України перебували під обстрілами, зокрема росіяни посилили удари по українській енергетиці. Він підкреслив "аморальність злочинів РФ" та розповів, що 11 жовтня в Костянтинівці від авіаудару по храмі загинула дитина.

"Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", — пише президент.

Він додає, що в потрібних місцях рятувальні служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи та допомагають усім людям.

"Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим", — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Москва почала використовувати більше дронів і користується тим, що світова увага сконцентрована на забезпечення миру на Близькому Сході

"Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі", — пише преидент.

Він зазначив, що мир у Європі можна досягати паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході.