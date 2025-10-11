Зеленський та Трамп провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Зеленський повідомив, що розмова була "хорошою".

Про це повідомив президент України у

Зеленський відмітив, що розмова була "хорошою та продуктивною".

"Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", — написав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що поінформував Дональда Трампа про російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Трамп затвердив президента України, що готовий підтримати країну.

"Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", — розповів про деталі Зеленський.

Він також зауважив, що росіяни мають брати участь у дипломатичному процесі для завершення війни, а для цього "необхідна сила".

В ніч на 10 жовтня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Міністерстві енергетики та Укренерго заявили, що через російську атаку в Києві та дев'ятьох областях країни 10 жовтня діяли аварійні відключення світла. Зокрема, через удари знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Зеленський заявив, що Силам оборони України необхідна зброя не лише для захисту, а й для нанесення далекобійних ударів.

"Ви всі знаєте ці назви. Це HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Ми не боїмося їх говорити, але не хочемо, щоб розмова про це затягнулась. Ми очікуємо на позитивну відповідь від США", — повідомив президент.

Українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.